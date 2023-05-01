Более 140 кикбоксеров поучаствовали в соревнованиях в Балашове

Шамиль Устраханов

Вчера, 30 апреля, в Балашове состоялся открытый ринг по кикбоксингу. В нем состязались мальчики и девочки от 7 до 15 лет.

Напряженный поединок

Как рассказал «КП-Саратов» организатор турнира директор и главный тренер спортклуба по кикбоксингу «Ангел» Шамиль Устраханов, в мероприятии приняли участие юные спортсмены из Саратова, Балаково, Дергачей, Борисоглебска (Воронежской области) и Балашова.

Наши спортсмены

- Балашов – гостеприимный спортивный город и вчера все могли в этом убедиться. Мы увидели много перспективных бойцов, напряженных поединков, спортивного азарта в глазах детей и их родителей. Были и яркие победы, и обидные поражения.

Судейство было честным, особых нареканий в адрес судей не было. обошлось и серьезных травм у юных спортсменов.

Юный победитель

Надеюсь, эти кикбоксеры в будущем станут известными спортсменами и будут отстаивать честь России на международных соревнованиях, - рассказал корреспонденту «КП-Саратов» Устраханов.

Тренировка

Всего было разыграно более 50 комплектов медалей в 5 возрастных категориях.

- Сейчас мы готовимся к всероссийским соревнованиям, которые состоятся в Волгограде. Туда мы отправимся в конце мая. Балашов на турнире представят 10 спортсменов. Надеюсь, наши победят! - добавил Устраханов.