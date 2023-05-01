В Саратове на Первомай прогнозируют ненастную погоду с грозами и кратковременными дождями

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 1 мая, в праздник Весны и Труда в Саратовской области прогнозируют ненастную погоду с грозами и кратковременными дождями. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Ночью в регионе от 12 до 17 тепла, днем – +20…25°C, в Левобережье до +30. Весь день будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Также синоптики прогнозируют восточный, сменяющийся на западный сильный ветер (6…11 метров в секунду), при грозе возможно усиление до порывов 15-20 м/с. Ранее в ГУ МЧС предупреждали о желтом уровне пожарной опасности в связи с прогнозируемыми грозами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.