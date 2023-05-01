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НовостиОбщество1 мая 2023 4:31

В Саратове на Первомай прогнозируют ненастную погоду с грозами и кратковременными дождями

В регионе будет жарко и душно - местами до +30
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 1 мая, в праздник Весны и Труда в Саратовской области прогнозируют ненастную погоду с грозами и кратковременными дождями. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Ночью в регионе от 12 до 17 тепла, днем – +20…25°C, в Левобережье до +30. Весь день будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Также синоптики прогнозируют восточный, сменяющийся на западный сильный ветер (6…11 метров в секунду), при грозе возможно усиление до порывов 15-20 м/с. Ранее в ГУ МЧС предупреждали о желтом уровне пожарной опасности в связи с прогнозируемыми грозами.

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