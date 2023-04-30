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НовостиОбщество30 апреля 2023 15:24

Саратовские волонтеры призвали не кормить городских голубей

В центре реабилитации пернатых призвали жителей приносить зерно в приюты для собак или других животных
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волонтеры саратовского центра реабилитации диких животных «Мудрый Рух» призвали жителей региона не кормить птиц, особенно голубей.

Как написали представители движения в своем Телеграм-канале, птицы являются частью городской экосистемы, и кормление их не соответствует естественной жизни. Раскормленные голуби составляют большие стаи, в которых большинство птиц являются слабыми и больными. Такие голуби часто переносят болезни и могут заражать других животных и даже людей.

Если голубей слишком много, то это может привести к росту популяции ворон и грачей, которые портят внешний вид города. В движении «Мудрый Рух», известном своей заботой о пернатых, призвали жителей приносить зерно в приюты для собак или в центр реабилитации диких животных, а не кормить птиц на улице.

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