В Саратове на Первомай ожидается гроза и дожди

архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Саратовской области 1 мая ожидается облачная погода с короткими дождями и грозой. В связи с этим на территории области объявлен желтый уровень опасности, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Ветер сначала будет восточным со скоростью 6-11 метров в секунду, затем сменится на западный, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о шквалистом усилении ветра и грозе.
Кроме того, с 1 по 5 мая местами по региону прогнозируется высокая пожарная опасность - четвертый класс.
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