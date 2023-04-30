В мэрии Саратова рассказали о мероприятиях на Первомай

В День весны и труда, завтра, 1 мая, в Саратове запланированы праздничные мероприятия.

Как сообщили в мэрии, лучшие артисты городских учреждений культуры примут в них участие. В 11:00 на проспекте Столыпина от площади Кирова до улицы Горького начнутся развлекательные программы.

В 17:00 на новой набережной откроется летний кинотеатр, где зрителям покажут фильм «Волга-Волга». Напомним, что традиционное первомайское шествие профсоюзов в этом году не состоится по соображениям безопасности.

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