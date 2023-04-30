В Балаково 39-летний незнакомец убил несовершеннолетнего юношу ножом

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаково 39-летний незнакомец убил несовершеннолетнего ножом. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Накануне, 29 апреля, прохожий ночью ударил ножом несовершеннолетнего на проезде Строителей. От полученной раны подросток скончался на месте происшествия.

Подозреваемого балаковца задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным, нападавший и его жертва не были знакомы, трагедии предшествовал словесный конфликт. Находившиеся рядом приятели юноши вызвали «скорую», но спасти парня уже не удалось.

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