В Саратове днем кроссовер Haval задавил ребенка на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня днем в Саратове в поселке Поливановка кроссовер Haval задавил ребенка на велосипеде.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, случился инцидент в 12:30 неподалеку от дома №35а на улице Мостовая.

10-летний мальчик, находившийся на велосипеде, попал под колеса кроссовера Haval, его вел 29-летний мужчина. Школьнику потребовалась госпитализация.

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