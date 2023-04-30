В Саратове днем кроссовер Haval задавил ребенка на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня днем в Саратове в поселке Поливановка кроссовер Haval задавил ребенка на велосипеде.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, случился инцидент в 12:30 неподалеку от дома №35а на улице Мостовая.
10-летний мальчик, находившийся на велосипеде, попал под колеса кроссовера Haval, его вел 29-летний мужчина. Школьнику потребовалась госпитализация.
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