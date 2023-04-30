В центре Саратова часть улицы Рахова перекроют для транспорта до 20 июня

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Саратова на нескольких участках улицы Рахова более чем на месяц ограничат движение транспорта из-за коммунальных раскопок компании «Т Плюс».

Как сообщили представители мэрии и коммунальщики, перекрытия будут действовать с 8 утра 2 мая до полуночи 20 июня на участках от Московской до Кутякова и от Кутякова до Зарубина.

Также перекрыты будут с 8:00 2 мая до полуночи 16 июня на участке от Советской до Вавилова. В это время на улице будут проводиться коммунальные раскопки. Исключения сделаны для транспорта экстренных служб, который следует на выполнение неотложных заданий.

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