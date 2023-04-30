В Турках «двенашка» влетела в столб – погиб 20-летний пассажир

Фото: Госавтоинспекция

В ночь на 29 апреля в поселке Турки Саратовской области произошло ДТП с смертельным исходом. Об автоаварии рассказали в Госавтоинспекции.

В 23:15 напротив дома №13 на улице Железнодорожной автомобиль ВАЗ-21124 врезался в столб.

Как дополнил министр здравоохранения региона Олег Костин, один молодой человек 20 лет получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады «скорой».

Другого пострадавшего – 19-летнего юношу, доставили в шоковом состоянии в районную больницу, а затем вертолетом санавиации в областную клиническую больницу Саратова. Парень получил черепно-мозговую травму, переломы костей таза, сломал бедренную кость.

В состоянии средней степени тяжести госпитализировали 34-летнего водителя «двенашки» и еще одного пассажира – оба получили закрытые черепно-мозговые травмы и закрытые травмы грудной клетки.

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