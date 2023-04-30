Бастрыкин поручил доложить ему о проверке гибели 8-летней девочки в бассейне

Александр Бастрыкин / архив КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Олегу Мезрину провести проверку по поводу случившейся трагедии в бассейне города Балаково, где утонула 8-летняя девочка. Об этом сообщили в Центральном аппарате ведомства.

Напомним, школьница пришла вечером 29 апреля вместе с мамой в бассейн «Дельфин». Позднее девочку обнаружили без сознания в воде. Пострадавшую доставили в больницу, где ее попытались спасти, но школьницу не удалось спасти. По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, причиной смерти стало утопление.

В региональном следкоме ранее уже заявляли о начале проверки по факту гибели девочки. Председатель СК же поручил руководству управления ведомства по Саратовской области доложить о результатах проверки.

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