Фото: Денис Павлов / Телеграм

В Воскресенском районе простились с добровольцем СВО Юрием Клычниковым, сообщил глава муниципалитета Денис Павлов.

Чиновник рассказал, что солдат-доброволец погиб на поле боя. Больше никаких подробностей биографии Клычникова не сообщили.

Мужчину похоронили с воинскими почестями на кладбище села Славянка.

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