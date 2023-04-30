Фото: Денис Павлов / Телеграм
В Воскресенском районе простились с добровольцем СВО Юрием Клычниковым, сообщил глава муниципалитета Денис Павлов.
Чиновник рассказал, что солдат-доброволец погиб на поле боя. Больше никаких подробностей биографии Клычникова не сообщили.
Мужчину похоронили с воинскими почестями на кладбище села Славянка.
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