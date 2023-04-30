Вячеслав Володин раскритиковал саратовских чиновников за опасный поворот рядом со строящейся школой

Фото: "Володин Саратов" / Телеграм

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время недавнего рабочего визита в Саратов посетил микрорайон Ласточкино, где строят школу на 550 мест с бассейном. О встрече и разговоре с местными чиновниками рассказали саратовские сторонники политика, опубликовав видеорелиз сегодня, 30 апреля.

Возведение школы здесь вызвано в первую очередь с тем, что близлежащие школы переполнены, а в Ласточкино уже живут более 4 тысяч человек. Объект должны сдать до 1 августа.

В ходе осмотра Володин обратил внимание на оживленную дорогу, которую, как отметил Спикер ГД, необходимо перенести для безопасности школьников и их родителей. Один из поворотов был спроектирован под углом 90 градусов. Володин назвал проект потенциально опасным и спросил у чиновников, кто занимался проектом.

- Кто у вас занимался этим углом, по-другому не скажешь, 90-градусным поворотом? Кто Шумахер у вас, может так вот ездить? – спросил у местных чиновников Володин.

Ответил исполняющий обязанности замглавы мэрии Александр Гусев, сославшийся на «стесненные условия». Вячеслав Володин потребовал сделать поворот более плавным и пересмотреть проект дороги и напомнил, что дорога должна быть менее аварийноопасной.

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