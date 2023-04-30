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За сутки в Саратовской области выявили 70 новых случаев ковида

Выздоровели за последний день от коронавируса 43 человека

За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано еще 70 случаев заболевания квидом. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию инфекции.

Днем ранее в регионе было выявлено 74 новых случая заражения.

У одного заразившегося среди нововыявленных случаев COVID-19 не наблюдается симптомов инфекции, 8 обратились ко врачам с пневмонией, большинство же – 61 человек, переносят болезнь с симптомами простуды.

32 случая были подтверждены в Саратове, 12 в Балашовском районе, 11 - в Энгельсском, и 8 - в Балаковском районе, в остальных муниципалитетах – меньше.

Среди новых заболевших есть 4 детей до 17 лет и 29 человек старше 65 лет. Выздоровели за последний день от коронавируса 43 человека.

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