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НовостиОбщество30 апреля 2023 7:05

В Балаково 8-летняя девочка пошла в бассейн с мамой и утонула

Медикам не удалось спасти ребенка – по факту гибели в СК начата проверка
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Балаково 8-летняя девочка утонула в бассейне, ребенка не удалось спасти медикам. Министр здравоохранения Олег Костин сообщил о трагедии сегодня ночью в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 21 часа накануне, 29 апреля, в бассейне «Дельфин» на Набережной Леонова, куда девочка пошла плавать вместе с матерью. Спустя некоторое время сотрудники обнаружили ее тело на дне бассейна.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия и доставили ее в больницу, но школьницу не смогли спасти, несмотря на все усилия врачей.

Как заявили позже в региональном Следкоме, проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств трагедии. Тело девочки направлено в морг, судмедэксперты устанавливают точную причину смерти.

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