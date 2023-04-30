В Балаково 8-летняя девочка пошла в бассейн с мамой и утонула

архив КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
В городе Балаково 8-летняя девочка утонула в бассейне, ребенка не удалось спасти медикам. Министр здравоохранения Олег Костин сообщил о трагедии сегодня ночью в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел около 21 часа накануне, 29 апреля, в бассейне «Дельфин» на Набережной Леонова, куда девочка пошла плавать вместе с матерью. Спустя некоторое время сотрудники обнаружили ее тело на дне бассейна.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия и доставили ее в больницу, но школьницу не смогли спасти, несмотря на все усилия врачей.
Как заявили позже в региональном Следкоме, проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств трагедии. Тело девочки направлено в морг, судмедэксперты устанавливают точную причину смерти.
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