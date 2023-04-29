В Саратове мальчик упал из окна четвертого этажа

Фото: ЧП-Саратов

Ребенок упал с высоты 4-го этажа в Октябрьском районе Саратова 29 апреля. Об этом сообщил портал «ЧП-Саратов».

По данным источника, в 19:07 поступил звонок в службу "112" о том, что по адресу Весенний проезд, 8 ребенок упал с из окна квартиры на крышу магазина. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, вместе с медиками «скорой помощи» они оказали необходимую помощь пострадавшему мальчику и госпитализировали его.

Ребенку три с половиной года. Сотрудники полиции и Следственного управления СКР также работают на месте происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего.

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