В Саратове мальчик упал из окна четвертого этажа

Фото: ЧП-Саратов
Ребенок упал с высоты 4-го этажа в Октябрьском районе Саратова 29 апреля. Об этом сообщил портал «ЧП-Саратов».
По данным источника, в 19:07 поступил звонок в службу "112" о том, что по адресу Весенний проезд, 8 ребенок упал с из окна квартиры на крышу магазина. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, вместе с медиками «скорой помощи» они оказали необходимую помощь пострадавшему мальчику и госпитализировали его.
Ребенку три с половиной года. Сотрудники полиции и Следственного управления СКР также работают на месте происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего.
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