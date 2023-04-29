архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям центра Саратова отключили горячую воду, сообщили в пресс-службе КВС.

Отключения связаны с подготовкой коммуникаций к отопительному сезону.

Без воды остались жители по следующим адресам:

— Обуховский переулок, 12, 13/19; — Большая Затонская, 3, 3б; — Валовая, 2/10, 5, 12; — Григорьева, 7; — Лермонтова, 7, 9, 11/15, 12А, 20, 21, 22, 24/26, 25/1, 25/2, 28 А, 30 к.2, 34, 36; — Набережная Космонавтов, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; — Октябрьская, 10/12; — Троицкий взвоз, 3; — Чернышевского, 158, 160/164; — 9 линия Первомайского поселка, 4/12; — 1-й Станционный проезд, 3, 3а, 5, 6, 7, 16; — 2-й Станционный проезд, 2а, 4, 9, 10, 11/13, 17, 21; — Интернациональный проезд, 7, 9; — 2-й Товарный проезд, 1/5; — Астраханская, 1а, 1б; — Большая Садовая, 36, 38, 40, 63/71; — Грибова, 1, 3; — Дегтярная, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 28; — Политехническая, 31/41, 62/70; — Станционная, 1, 4/6, 8, 9, 9а.

Водоснабжение обещаю восстановить до конца сегодняшнего дня.

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