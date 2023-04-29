В Саратовской области нашли еще 74 больных ковидом

архив КП

На сегодняшнее утро, 29 апреля, на территории Саратовской области зарегистрировано 74 новых случая заражения COVID-19.

За последние сутки пневмония обнаружена у 14 человек, у 60 человек наблюдаются симптомы ОРВИ.

В Саратове количество заразившихся коронавирусом за сутки составило 33 человека, в Энгельсском и Балашовском районах – 15 и 14 соответственно.

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