В Саратовской области ввели выплаты для победителей школьных олимпиад

Фото: Архив КП

Правительство Саратовской области назначило выплаты для победителей школьных олимпиад, а также педагогов, что работали с завоевавшими первые места учениками. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 28 апреля, на сайте правительства региона.

Роман Бусаргин подписал постановление «О денежном поощрении победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников и педагогических работников, их подготовивших».

Выплаты будут производиться в следующем размере:

Призерам регионального этапа по географии, экологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, языкам и физкультуре – 3,7 тысячи рублей

Победителям регионального этапа – 4,3 тысячи рублей

Призерам заключительного этапа – 5,5 тысячи рублей

Победителям заключительного этапа – 7 тысяч рублей

Призерам регионального этапа олимпиады по физике, математике, информатике, химии, биологии – 4 тысячи рублей

Победителям регионального этапа – 4,6 тысячи рублей

Призерам заключительного этапа – 6,5 тысячи рублей.

Победителям заключительного этапа – 7,5 тысяч рублей.

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