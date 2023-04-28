В Энгельсе два человека пострадали в ДТП с Lexus

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 28 апреля, в Энгельсе два человека пострадали при столкновении Lexus с «семеркой». Об этом сообщает автоинспекция региона.

По предварительным данным, авария произошла в 20:20 на пересечении улиц Тельмана и Волоха. Lexus, за рулем которого был неизвестный водитель, столкнулся с ВАЗ- 2107, за рулем которого был 21-летний парень.

В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля, данные которого устанавливаются, получили травмы. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.