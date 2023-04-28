Тысячи жителей Саратова останутся без горячей воды до вечера 30 апреля

Сегодня, 28 апреля, тысячи жителей Саратова останутся без горячей воды, о чем сообщает Саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

На время ремонтно-профилактических работ для подготовки к отопительному сезону снижена подача горячей воды по следующим адресам:

ул. Лунная, 2/6, 5, 25 A, 25Б 27,27А 29, 31, 33, 41, 43А, 43, 43Б, 45ул. Сапёрная, 12, 12А, 14

ул. Сапёрная, 10 А

ул. Деловая, 26, 26А,

ул. Тверская, 47а мастерские

ул. Одесская, 1, 3, 3А, 3Б 3Д, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9,11, 13, 15, 20, 24, 24А, 24Б, 26

ул. Вишневая, 3, 5, 7,9, 20,24А

Суворова, 13а, 15

Деловой проезд, 5, 15 А

ул. Мира, 1,2, 3, 4, 7, 7А, 7б, 8, 9А, 9Б, 9В 9б, 11А, 11Б, 13А

Международный проезд, 3, 4а, 5, 44

площадь Ленина, 1, 3

ул. Курдюмская, 92/1

ул. Техническая, 12а,14, 16

ул. Тверская, 36Б

ул. Тверская, 45, 51

Деловой тупик, 5

ул. Международная, 4, 7, 9, 10

ул. Сапёрная, 16

проспект 50 лет Октября, 57А, 57, 65 А, 107А

ул. Школьная, 25, 27

Восстановить подачу отопления планируется 30 апреля в 20.00.

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