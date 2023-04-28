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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:49

Тысячи жителей Саратова останутся без горячей воды до вечера 30 апреля

Идет подготовка к отопительному сезону
Наталия Калинина

Сегодня, 28 апреля, тысячи жителей Саратова останутся без горячей воды, о чем сообщает Саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

На время ремонтно-профилактических работ для подготовки к отопительному сезону снижена подача горячей воды по следующим адресам:

ул. Лунная, 2/6, 5, 25 A, 25Б 27,27А 29, 31, 33, 41, 43А, 43, 43Б, 45ул. Сапёрная, 12, 12А, 14

ул. Сапёрная, 10 А

ул. Деловая, 26, 26А,

ул. Тверская, 47а мастерские

ул. Одесская, 1, 3, 3А, 3Б 3Д, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9,11, 13, 15, 20, 24, 24А, 24Б, 26

ул. Вишневая, 3, 5, 7,9, 20,24А

Суворова, 13а, 15

Деловой проезд, 5, 15 А

ул. Мира, 1,2, 3, 4, 7, 7А, 7б, 8, 9А, 9Б, 9В 9б, 11А, 11Б, 13А

Международный проезд, 3, 4а, 5, 44

площадь Ленина, 1, 3

ул. Курдюмская, 92/1

ул. Техническая, 12а,14, 16

ул. Тверская, 36Б

ул. Тверская, 45, 51

Деловой тупик, 5

ул. Международная, 4, 7, 9, 10

ул. Сапёрная, 16

проспект 50 лет Октября, 57А, 57, 65 А, 107А

ул. Школьная, 25, 27

Восстановить подачу отопления планируется 30 апреля в 20.00.

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