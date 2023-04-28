В Ртищево состоится акция в поддержку бойцов СВО

В Ртищево пройдут соревнования по силовому экстриму. Мероприятие состоится 1 мая в городе Ртищево. Турнир будет посвящен поддержке бойцов СВО. Местом проведения станет Площадь Памяти и Славы. Время – 10:00.

В турнире смогут посоревноваться представители таких городов как Саратов, Новоузенск, Гудермес, Алма-Ата, Севастополь. Для гостей и участников соревнований выступит ансамбль народной казачьей песни «Алатырь», а также будет исполнена концертная программа от солистов ртищевского городского культурного центра.

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