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НовостиОбщество28 апреля 2023 13:33

В Саратове прошла международная акция «Сад памяти»

Акция прошла в сквере поселка Юбилейного
Нарина Балаян
Управление ЗАГС по Саратовской области

Управление ЗАГС по Саратовской области

В Саратове прошла международная акция «Сад памяти». Участники высадили деревья. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает управление ЗАГС по Саратовской области.

Акция прошла в сквере на улице Муленкова поселка Юбилейный. Участие принял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, а также члены правительства, волонтеры и участники СВО.

Кроме того, деревья высадили молодожены, зарегистрировавшие брак в этот день и золотые юбиляры.

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