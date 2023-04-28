Управление ЗАГС по Саратовской области
В Саратове прошла международная акция «Сад памяти». Участники высадили деревья. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает управление ЗАГС по Саратовской области.
Акция прошла в сквере на улице Муленкова поселка Юбилейный. Участие принял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, а также члены правительства, волонтеры и участники СВО.
Кроме того, деревья высадили молодожены, зарегистрировавшие брак в этот день и золотые юбиляры.
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