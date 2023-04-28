В Саратове прошли встречи с поэтессой-переводчиком Надеждой Кондаковой из Москвы

Творческий вечер в Саратове

В Саратове, в рамках мероприятий «Творческие поездки писателей по России», организованных обществом «Ассоциация союзов писателей и издателей», прошла череда встреч с советской и российской поэтессой, литературным переводчиком Надеждой Васильевной Кондаковой из Москвы. Надежда Кондакова читала свои стихи разных лет, отвечала на вопросы аудитории.

Вчера, 27 апреля, такая встреча состоялась в стенах СГУ. Вечером того же дня гостья посетила творческий вечер саратовской поэтессы Светланы Васильевны Кековой. Долгожданная жителями Саратова встреча состоялась в Петровском зале музея имени А.Н.Радищева.

- Особенно отрадно видеть молодежь на наших мероприятиях. Такие вечера расширяют представление о состоянии современной поэзии, что она есть, существует, и она прекрасна. Та реакция, которую мы видим у аудитории, говорит о необходимости, важности встреч писателей и поэтов со своим читателем, - поделились организаторы.

- Поэзию классической традиции можно определить как некий антидод на трагические события нашего времени, - сказала Светлана Кекова.

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