Депутат Сидоров проверил работы по пешеходному переходу в селе Елшанка

Источник: сайт Единой России

В Саратовской области депутат Саратовской городской Думы Алексей Сидоров прибыл в село Елшанка, чтобы проверить, как решилась проблема с пешеходным переходом.

Жители поселка Елшанка высказали просьбу доработать бордюрный камень возле пешеходного перехода на улице Буровая, Московское шоссе. На обращение сразу же отреагировал депутат Алексей Сидоров, обратившись к комитету дорожного хозяйства города. Специалисты, проведя все необходимые меры, дооборудовали пешеходный переход.

Алексей Сидоров вскоре прибыл на место, чтобы убедиться в решении возникшей проблемы. В своем телеграм-канале депутат обратил внимание, что этот вопрос крайне острый и играет важное значение, так как для людей с ограниченными возможностями такое дорожное упущение становится настоящим препятствием во время передвижения по городу.

Депутат также обратился к дорожному комитету о регулировании стоянки общественного транспорта возле пешеходного перехода. Общественный транспорт часто скапливается около перехода, закрывая обзор пешеходам и мешая движению автомобилей, в ближайшее время будут скорректированы графики движения, и проблема будет устранена. Обязательно проверю», - сообщил Алексей Сидоров.

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