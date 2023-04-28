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В Саратове жителям Заводского района отключили воду на неопределенный срок. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает ООО «КВС».

Причиной отключения подачи воды стал ремонт труб на Динамовских проездах.

В зону ограничения попали абоненты, проживающие по следующим адресам:

- 5-й Динамовский проезд, 45;

- 7-й Динамовский тупик, 29/45, 26/40, 47, 49/53;

- Южная, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 38/40, 40, 42, 42а, 42б;

- 6-й Динамовский проезд, 32, 40а, 40б.

Водоснабжение обещают восстановить после окончания ремонтных работ.

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