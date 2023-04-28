Скандальная реклама. Фото: "Типичный Саратов".

Мэрия Саратова выступила против скандального билборда про СВО на Привокзальной площади. Сегодня, 28 апреля, чиновники обратились в ФАС и сообщили о нарушении закона о рекламе.

Комитет по архитектуре просит дать оценку содержанию билборда с рекламой мужского клуба. Клуб «приват» вписал «V» в свое название и обещает бесплатный вход участникам СВО.

- Паразитировать на теме специальной военной операции недопустимо. Будем настаивать, чтобы эту сомнительную рекламу как можно скорее убрали, - заявила председатель комитета по архитектуре администрации Саратова Анастасия Пузанова.

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