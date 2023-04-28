В Саратовской области могут увеличиться действующие штрафы и появиться новые

В Саратовской городской думе одобрили введение нескольких новых штрафов и увеличение суммы уже имеющихся для горожан. Такие решения были приняты на заседании в пятницу, 28 апреля.

Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте могут увеличиться сразу в пять раз – со 100 до 500 рублей. Увеличена вдвое сумма штрафов и для водителей, перевозящих пассажиров «зайцем» – с 500 до 1000 рублей.

Также может вырасти сумма штрафов за оставление граффити на стенах жилых домов. Гражданам придется заплатить 3-5 тысяч рублей (ранее – 2-5 тысяч); должностным лицам – 15-30 тысяч рублей вместо 10-15 тысяч; юридическим – от 50 до 60 тысяч, – ранее эта сумма составляла 40-50 тысяч.

Решением большинства депутатов новые штрафы были также предложены за открытые канализационные люки на пешеходных зонах, неочищенную от снега крышу и ненадлежащее состояние мест скопления коммунальных отходов. Инициативу направили в Сароблдуму, если и в региональном парламенте она будет одобрена, штрафы вступят в силу.

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