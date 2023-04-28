Бусаргин поручил продолжить программу водоочистки в Петровске

Роман Бусаргин в Петровске

Губернатор Саратовской области посетил станцию обезжелезивания воды в Петровске, в ходе чего поручил продолжить модернизацию системы водоочистки.

Уже долгое время одной из серьезных проблем в городе Петровске Саратовской области является наличие примесей железа в воде. В рамках программы «Чистая вода», которая была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным, решение этого вопроса стало возможным. С 2021 по 2023 год были построены две станции в разных частях Петровска.

В настоящее время функционирование станции ограничено, так как она осуществляет свою работу в тестовом режиме. Однако в течение нескольких дней планируется ее переход на полную мощность.

В то же время, несмотря на принятые меры, чистой водой обеспечены только 4500 жителей. В результате своего визита губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поставил задачу продолжить улучшение водоснабжения в Петровске. Он поручил разработать документацию проекта для еще одного объекта. Реализация данных целей позволит решить проблему чистой воды для всех жителей Петровска.

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