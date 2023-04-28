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В Саратовской области на майские праздники изменится график работы отделений Почты России. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает министерство экономического развития Саратовской области.
1 и 9 мая не будут работать все почтовые отделения. По графику воскресенья отделения будут работать 8 мая. Со 2 по 7 мая почта будет работать в обычном режиме.
Кроме того, изменился график работы МФЦ: 1, 2, 7, 8 и 9 мая центры не работают.
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