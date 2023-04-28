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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 12:05

УФСБ России изъяло в Саратовской области более 60 килограммов наркотиков

Задержаны четверо подозреваемых
Наталия Калинина
Фото: УФСБ РФ по Саратовской области

Фото: УФСБ РФ по Саратовской области

УФСБ России изъяло в Саратовской области более 60 килограммов наркотиков, о чем сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе управления. Операция проведена совместно с УНК ГУ МВД России.

Нарколаборатория была обнаружена в одном из населенных пунктов Вольского района. Оперативники изъяли 64 кг наркотиков, более 2 тонн прекурсоров и реагентов, используемых в их производстве и специальное оборудование.

Задержаны четверо подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере. Обвиняемые заключены под стражу. Расследование продолжается, других участников преступной группы ищут.

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