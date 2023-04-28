Холдинг S8 Capital приобрел активы немецкого концерна Bosch в Энгельсе. Информацию публикуют РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

- Многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов немецкого концерна Bosch в Энгельсе. В сделку вошли завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов, а также производственная площадка котлов отопления, - сообщили представители компании.

S8 Capital планирует возобновить работу предприятий и вложить инвестиции в их развитие. Коллектив обещают сохранить.

S8 Capital – российский холдинг, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных сфер.

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