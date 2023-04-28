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В Саратове в субботу пройдет традиционная ярмарка на Театральной площади. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает министерство сельского хозяйства региона.

На традиционной ярмарке «выходного дня» горожане смогут приобрести плодоовощную продукцию, мед и сахар, макаронные и хлебобулочные изделия, а также мясные изделия, товары народного промысла и многое другое.

Ярмарка будет открыта с 8:00 до 15:00. Также, торговые площадки будут работать в Заводском районе (на пересечении Пензенской и Томской) и в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61.

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