Из государственного бюджета Саратовская область получит 31 миллион на содержание беженцев из зоны СВО

Из государственного бюджета Саратовской области выделили 31 миллион рублей на проживание и питание беженцев с территории подконтрольной Украине, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина был опубликован на портале правовой информации накануне, 27 апреля.

Документ предусматривает возмещение затрат российским регионам, принимающим у себя беженцев. По подсчетам чиновников, стоимость одного дня проживания переселенца в пункте временного размещения составляет 913 рублей, питание на сутки – 415 рублей.

Всего из резервного фонда России на нужды содержания беженцев потратят около 1,5 миллиардов рублей.

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