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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:28

Из государственного бюджета Саратовская область получит 31 миллион на содержание беженцев из зоны СВО

Всего из резервного фонда России на содержание беженцев выделят 1,5 миллиарда
Роман Хвалин

Из государственного бюджета Саратовской области выделили 31 миллион рублей на проживание и питание беженцев с территории подконтрольной Украине, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина был опубликован на портале правовой информации накануне, 27 апреля.

Документ предусматривает возмещение затрат российским регионам, принимающим у себя беженцев. По подсчетам чиновников, стоимость одного дня проживания переселенца в пункте временного размещения составляет 913 рублей, питание на сутки – 415 рублей.

Всего из резервного фонда России на нужды содержания беженцев потратят около 1,5 миллиардов рублей.

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