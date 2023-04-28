Заседание градозащитного совета 28.04.23.

В гостинице «Волга» планируют создать музей Маяковского. Сегодня, 28 апреля, об этом сообщили на заседании градозащитного совета в Саратове.

Идею внесли представители ярославской компании «Паркинвест», которая стала собственником исторического здания гостиницы в марте текущего года.

По словам председателя совета Владимира Лешукова, новые собственники планируют снова открыть гостиницу и сделать там комнату-музей, посвященную поэту Владимиру Маяковскому. В гостинице «Волга» Маяковский останавливался там во время визита в Саратов.

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