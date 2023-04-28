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В Ленинском и Кировском районах Саратова на сутки отключат холодную воду. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает ООО «Концессия водоснабжения-Саратов».
В связи с проведением плановых работ для подготовки коммуникаций к зимнему периоду, в зону отключения ХВС попали жители дух районов Саратова.
Отключение воды запланировано с 3 мая с 6.00 и до 5.00 4 мая для абонентов адресов:
— 1-й и 2-й Телеграфные проезды;
— Вишневая;
— Вишневый проезд;
— Дачный проезд;
— Деловая;
— Деловой проезд;
— Деловой тупик;
— Дубовикова;
— Западная;
— Зоологическая;
— Курдюмская (дома № 65-92/2);
— Лесная Республика;
— Лунная (дома № 1-30а);
— Офицерская;
— Офицерский проезд;
— проспект 50 лет Октября (от улицы Вишневая до улицы Дубовикова, нечетная сторона);
— Посевная;
— Саперная;
— Суворова;
— Тверская;
— Телеграфная;
— Телеграфный проезд;
— Школьная.
-Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций, — отметили коммунальщики.
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