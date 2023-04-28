Архив КП

В Ленинском и Кировском районах Саратова на сутки отключат холодную воду. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает ООО «Концессия водоснабжения-Саратов».

В связи с проведением плановых работ для подготовки коммуникаций к зимнему периоду, в зону отключения ХВС попали жители дух районов Саратова.

Отключение воды запланировано с 3 мая с 6.00 и до 5.00 4 мая для абонентов адресов:

— 1-й и 2-й Телеграфные проезды;

— Вишневая;

— Вишневый проезд;

— Дачный проезд;

— Деловая;

— Деловой проезд;

— Деловой тупик;

— Дубовикова;

— Западная;

— Зоологическая;

— Курдюмская (дома № 65-92/2);

— Лесная Республика;

— Лунная (дома № 1-30а);

— Офицерская;

— Офицерский проезд;

— проспект 50 лет Октября (от улицы Вишневая до улицы Дубовикова, нечетная сторона);

— Посевная;

— Саперная;

— Суворова;

— Тверская;

— Телеграфная;

— Телеграфный проезд;

— Школьная.

-Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций, — отметили коммунальщики.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.