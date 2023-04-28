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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 10:35

В Саратове 23-летнего парня избили битами и угрожали пистолетом из-за 41 тысячи рублей

Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции
Нарина Балаян
Архив КП

Архив КП

В Саратове 23-летнего парня избили битами и угрожали пистолетом из-за 41 тысячи рублей. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По данным ведомства, на улице Ламповой на парня напали двое неизвестных. Его избили битами, после чего увезли на машине в неизвестном направлении. Под угрозой пистолета у потерпевшего похитили с карты 41 тысячу рублей.

Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции. 30-летний и 21-летний злоумышленники оказались ранее судимые.

Возбуждено уголовное дело.

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