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В Саратове 23-летнего парня избили битами и угрожали пистолетом из-за 41 тысячи рублей. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
По данным ведомства, на улице Ламповой на парня напали двое неизвестных. Его избили битами, после чего увезли на машине в неизвестном направлении. Под угрозой пистолета у потерпевшего похитили с карты 41 тысячу рублей.
Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции. 30-летний и 21-летний злоумышленники оказались ранее судимые.
Возбуждено уголовное дело.
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