Фото: Архив КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Саратове за хорошие оценки преподаватель колледжа получала взятки от студентов – женщину ждет суд. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, с 2018 по 2020 годы преподавательница саратовского колледжа получала взятки от студентов. За деньги женщина ставила ученикам «хорошие» оценки, а также помогала писать курсовые и дипломные работы.

Общая сумма такого заработка 59-летней преподавательницы составила более 61 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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