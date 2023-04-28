В Красноармейском районе ночью сгорел частный дом

МЧС России Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области ночью сгорел частный дом – мужчине удалось эвакуироваться самостоятельно. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

ЧП произошло минувшей ночью в Красноармейске.

Как сообщает ведомство, в 2.27 на пульт 01 поступил сигнал о возгорании в частном доме. 46-летний мужчина проснулся ночью от запаха гари. Увидев дым на кухне, горожанин самостоятельно покинул строение.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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