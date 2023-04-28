В Саратовской области число заболевших коронавирусом снизилось до 88 человек в сутки

Фото: Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области за минувшие сутки число заболевших коронавирусом снизилось до 88 человек. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает оперативный штаб.

Общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 321 866 человек.

С начала эпидемии выздоровело 314 950 человек, за сутки – 141.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Саратове – 32. В Энгельсском районе – 22, Балашовском – 10, Балаковском – 8.

Коронавирус диагностировали у 38 человек в возрастной категории от 65 лет и старше. Кроме того, среди заболевших – 7 детей в возрасте до 17 лет.

У 5 пациентов выявлена пневмония, с признаками ОРВИ- 82 человека. Кроме того, у одного пациента болезнь проходит бессимптомно.

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