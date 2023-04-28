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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 7:31

В Саратове 34-летний мужчина умер после ночной драки – по подозрению задержаны семь человек

Материалы дела переданы в региональное управление Следственного комитета
Источник:kp.ru

В Саратове 34-летний мужчина умер после ночной драки – по подозрению задержаны семь человек. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации ведомства, 26 марта 34-летний мужчина поступил в медучреждение с травмой головы. На следующий день горожанин скончался.

Полицейские завели уголовное дело. Инцидентом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

По данным ведомства, ночью на улице Ломоносова пострадавшего избили во время конфликта. В отдел полиции доставили семерых мужчин. В результате, по подозрению задержали 22-летнего ранее судимого горожанина.

Материалы дела переданы в региональное управление Следственного комитета.

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