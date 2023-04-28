Суд в Саратове запретил видеоролики с пытками и казнями российских бойцов в зоне СВО

архив КП Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрел и удовлетворил административный иск, поданный прокуратурой региона о запрете распространения информации, дискредитирующей военнослужащих-участников СВО в интернете. Об этом свидетельствует информация из картотеки инстанции.

Сотрудники прокуратуры Октябрьского района облцентра обнаружили нарушение законодательства о противодействии экстремизму на сайтах, где демонстрируются видеоролики о пытках и казнях военнослужащих российской Армии.

— В рамках проведенной проверки установлено, что в сети „Интернет“ на странице сайтов содержатся видеоролики, демонстрирующие пытки, а также последствия убийства военнослужащих РФ, участвующих в рамках специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, что дискредитирует использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, — уточняется в судебном решении.

Видеоролики признали запрещенными к распространению в России. Судья Роман Рыбаков отметил в итоговом решении, что распространение такой информации противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере противодействия терроризму и подрывает основы безопасности государства и его граждан. Постановление суда должно быть исполнено немедленно.