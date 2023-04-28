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НовостиОбщество28 апреля 2023 1:19

Власти Энгельса рассказали о планах ограничения проезда и парковки в центре города

Временное ограничение движения и стоянки транспорта планируют 27 апреля - 9 мая
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Энгельса рассказали о временном ограничении движения и парковки транспорта из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По данным местной администрации, ограничение движения и стоянки автомобилей будет действовать с 18:00 четверга, 27 апреля до 17:00 субботы, 29 апреля, по площади Ленина на участке от улицы Горького до площади Свободы.

9 мая с 05:00 до 24:00 временно запретят ездить, останавливаться и парковаться автомобилям на площади Свободы на участке от улицы Нестерова до набережной имени генерал-лейтенанта Рудченко М.М., на улице Телеграфной на участке от улицы Пушкина до площади Свободы. Также изменится движение общественного транспорта.

С 17:00 7 мая до 24:00 9 мая ограничат движение, остановку и стоянку транспортных средств по площади Ленина на участке от площади Свободы до улицы М. Горького.

С 05:00 до 23:00 9 мая остановиться и припарковаться на проспекте Строителей на участке от улицы Полтавская до улицы Ломоносова будет невозможно, и при необходимости, также запретят ездить.

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