Власти Энгельса рассказали о планах ограничения проезда и парковки в центре города

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Энгельса рассказали о временном ограничении движения и парковки транспорта из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По данным местной администрации, ограничение движения и стоянки автомобилей будет действовать с 18:00 четверга, 27 апреля до 17:00 субботы, 29 апреля, по площади Ленина на участке от улицы Горького до площади Свободы.

9 мая с 05:00 до 24:00 временно запретят ездить, останавливаться и парковаться автомобилям на площади Свободы на участке от улицы Нестерова до набережной имени генерал-лейтенанта Рудченко М.М., на улице Телеграфной на участке от улицы Пушкина до площади Свободы. Также изменится движение общественного транспорта.

С 17:00 7 мая до 24:00 9 мая ограничат движение, остановку и стоянку транспортных средств по площади Ленина на участке от площади Свободы до улицы М. Горького.

С 05:00 до 23:00 9 мая остановиться и припарковаться на проспекте Строителей на участке от улицы Полтавская до улицы Ломоносова будет невозможно, и при необходимости, также запретят ездить.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.