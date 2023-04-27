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НовостиОбщество27 апреля 2023 19:51

В лесопарковой зоне вдоль озера Сазанка прошел субботник

Более 100 волонтеров присоединились к проекту «Чистая страна»
Наталия Калинина
Фото: er.ru

Фото: er.ru

В лесопарковой зоне вдоль озера Сазанка в Саратовской области прошел субботник. Более 100 волонтеров присоединились к проекту «Чистая страна», который организует местное отделение «Единой России».

Участие в акции приняли члены партии «Единая Россия», кураторы партпроектов, кандидаты предварительного голосования, представители «Молодой Гвардии Единой России», сторонники партии и простые жители.

- Радует, что с каждым годом становится все больше активных и неравнодушных граждан. Спасибо вам за то, что присоединились к нашей акции! - отметила, и.о. Секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Таушанкова.