В лесопарковой зоне вдоль озера Сазанка прошел субботник

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В лесопарковой зоне вдоль озера Сазанка в Саратовской области прошел субботник. Более 100 волонтеров присоединились к проекту «Чистая страна», который организует местное отделение «Единой России».

Участие в акции приняли члены партии «Единая Россия», кураторы партпроектов, кандидаты предварительного голосования, представители «Молодой Гвардии Единой России», сторонники партии и простые жители.

- Радует, что с каждым годом становится все больше активных и неравнодушных граждан. Спасибо вам за то, что присоединились к нашей акции! - отметила, и.о. Секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Таушанкова.