Волонтеры из Озинского района провели субботник на мемориале памяти

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Партия «Единая Россия» уже не первый раз организует акцию «Нет забытых могил». О том, как она прошла в Озинском районе сообщается на сайте партии.

Волонтера и активисты партии привели в надлежащий вид захоронения участников Великой Отечественной войны. 22 апреля активисты Озинского местного отделения партии вместе с молодогвардейцами устроили уборку на месте захоронения Героев Великой Отечественной войны.

- Акция «Нет забытых могил» - помогает нам в правильном воспитании будущего поколения, - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии в Озинском районе Юлия Тищенко.