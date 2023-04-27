В Саратовской области рассказали о режиме работы медучреждений в майские праздники

архив КП Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саратовской области в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать в режиме «выходного дня» с 9:00 до 14:00. Также у жителей губернии будет возможность вызова врача на дом до 13:00.

Работа медучреждений будет контролироваться тщательнее в период майских праздников.

Обращаться за медицинской помощью можно будет по различным номерам, в том числе: 8-800-550-99-03 - «горячая линия» Росздравнадзора; «Центр медицины катастроф», который работает круглосуточно по номерам 79-93-12 и 79-93-13.

В экстренных случаях можно воспользоваться услугами скорой помощи и позвонить на номера 03 и 103.

Специальный телефон для лиц в кризисном состоянии - ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» - 75-14-00. Экстренные службы и стационары будут работать круглосуточно.

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