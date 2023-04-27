В Пугачеве 45-летняя пассажирка Renault Logan пострадала в столкновении с «Грантой»

Фото: Госавтоинспекция
Об автоаварии с пострадавшим в городе Пугачеве сообщили сегодня в управлении Госавтоинспекции по Саратовской области.
В 16:19 на перекрестке улицы Ермощенко и Революционного проспекта произошло столкновение Renault Logan под управлением 70-летнего мужчины и «Лады Гранта», за рулем которой сидела 53-летняя женщина.
Травмы получила 45-летняя пассажирка Renault, ее доставили в больницу.
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