В Пугачеве 45-летняя пассажирка Renault Logan пострадала в столкновении с «Грантой»

Фото: Госавтоинспекция

Об автоаварии с пострадавшим в городе Пугачеве сообщили сегодня в управлении Госавтоинспекции по Саратовской области.

В 16:19 на перекрестке улицы Ермощенко и Революционного проспекта произошло столкновение Renault Logan под управлением 70-летнего мужчины и «Лады Гранта», за рулем которой сидела 53-летняя женщина.

Травмы получила 45-летняя пассажирка Renault, ее доставили в больницу.

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