Фото: Госавтоинспекция

В Саратове полиция ищет очевидцев смертельной автоаварии с Mercedes-Benz. 20 апреля на Стрелке автомобиль насмерть задавил пенсионерку.

Напомним, трагедия произошла около 21:30 на проспекте 50 лет Октября вблизи от автобусной остановки. Как сообщили тогда в Госавтоинспекции, 69-летнюю женщину сбил 35-летний водитель «Мерседеса», саратовчанка скончалась от травм на месте.

Свидетелей ДТП полиция просит позвонить по телефонам: 99-49-66, 8-987-361-6976. Также очевидцы могут прийти в отдел на Чернышевского, 88; кабинет 807/3.