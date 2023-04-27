Саратовские ветеринары спасли жизнь трехлетнему коту Марсу – он проглотил обувной шнурок

Фото: Telegram-канал управления ветеринарии Правительства Саратовской области

Работники участковой лечебницы саратовской межрайонной ветеринарной станции спасли жизнь трехлетнему коту Марсу.

Как сообщили сегодня, 27 апреля, в Telegram-канале регионального управления ветеринарии, владелец кота заметил, что питомец несколько дней отказывается от еды. После осмотра и рентгенологического исследования специалисты выявили наличие инородного тела - обувного шнурка - в брюшной полости животного.

Коту была проведена операция, после чего он находится на послеоперационном лечении. Сейчас котик уже чувствует себя хорошо и вернулся домой к своим хозяевам.

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