Саратовские ветеринары спасли жизнь трехлетнему коту Марсу – он проглотил обувной шнурок

Фото: Telegram-канал управления ветеринарии Правительства Саратовской области
Работники участковой лечебницы саратовской межрайонной ветеринарной станции спасли жизнь трехлетнему коту Марсу.
Как сообщили сегодня, 27 апреля, в Telegram-канале регионального управления ветеринарии, владелец кота заметил, что питомец несколько дней отказывается от еды. После осмотра и рентгенологического исследования специалисты выявили наличие инородного тела - обувного шнурка - в брюшной полости животного.
Коту была проведена операция, после чего он находится на послеоперационном лечении. Сейчас котик уже чувствует себя хорошо и вернулся домой к своим хозяевам.
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