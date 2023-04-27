Любителям восточной музыки выписали штрафы за стрельбу в центре Саратова

Архив КП Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратове 21-летнего студента одного из вузов и его 28-летнего приятеля оштрафовали за стрельбу в центре города. Об этом рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

Инцидент произошел 30 марта этого года. Жители пожаловались, что на парковке около сетевого магазина «Пятерочка» напротив 12-го корпуса СГУ молодые люди громко слушают восточную музыку и, судя по звукам стреляют в воздух. В социальных сетях появилось видео с «бравыми» молодыми людьми. Полицейских видео заинтересовало.

В ходе проверки личности участников были установлены. У одного из задержанных, ранее судимого 28 летнего саратовца был изъят предмет, похожий на пистолет. Согласно заключению экспертизы пистолет оказался пригоден для стрельбы свето-шумовыми патронами и огнестрельным оружием не являлся.

Во вторник, 25 апреля, Октябрьский районным суд Саратова оштрафовал стрелков на 40 тысяч рублей.

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