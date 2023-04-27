В зону СВО после отпуска проводили 91 саратовца

Архив КП
В Саратове в зону СВО проводили после отпуска 91 бойца.
Участников спецоперации провожали родные и близкие. Встретился с ними и депутат областной Думы фракции Единая Россия - Кирилл Лаврентьев.
- Желаю вам удачно добраться до места дислокации, выполнить поставленные боевые задачи и вернуться домой к своим близким живыми и здоровыми. Знайте, вас здесь любят и ждут, обратился к бойцам парламентарий.
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