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НовостиОбщество27 апреля 2023 13:50

В зону СВО после отпуска проводили 91 саратовца

Почти сотня бойцов отправилась из Саратова в зону СВО
Наталия Калинина
Архив КП

Архив КП

В Саратове в зону СВО проводили после отпуска 91 бойца.

Участников спецоперации провожали родные и близкие. Встретился с ними и депутат областной Думы фракции Единая Россия - Кирилл Лаврентьев.

- Желаю вам удачно добраться до места дислокации, выполнить поставленные боевые задачи и вернуться домой к своим близким живыми и здоровыми. Знайте, вас здесь любят и ждут, обратился к бойцам парламентарий.

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